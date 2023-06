Morata - Zaniolo | la Juventus riparte col doppio colpo low cost

(Di giovedì 8 giugno 2023) A un anno dalla scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, la 'Gazzetta dello Sport' riferisce che i 'Colchoneros' potrebbero anche lasciarlo andare per una cifra simbolica, pur di sfrondare la ...

La Juventus pensa al futuro e lo fa ripartendo da due nomi di vecchia data: il grande ex, obiettivo da tempoLa Juventus ha concluso la stagione calcistica evitando la nuova stangata dalla giustizia sportiva italiana e conservando almeno l'Europa sul campo, con il settimo ...Di spalla, gli scenari di mercato di Juventus ('Nostalgia di Juve', con le foto di) e Milan ('Più rinforzi per Pioli', con Sarr e Baldanzi in lista). Sul 'Corriere dello Sport', ...... Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris), Nicolò(Galatasaray)... Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcellona), Joselu (Espanyol), Álvaro(Atlético), ...

Gazzetta dello Sport - Morata vuole tornare alla Juventus, idee ... Goal.com

La Juventus pensa al futuro e lo fa ripartendo da due nomi di vecchia data: il grande ex Morata e Zaniolo, obiettivo da tempo ...Coppa arriviamo". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi ala finale di Champions League che i nerazzurri dovranno giocare tra due giorni contro il Manchester City. Chi ...