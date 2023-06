Monza | urina davanti scuola all' ingresso degli alunni | multa e daspo per 45enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Unoriginario di Arcore, già noto alle forze di polizia, è stato fermato dai militari perchévaall'di unadel comune brianzolo di Villasanta mentre era in corso l'. Ad allertare i carabinieri sono stati i genitoristudenti, allarmati perché l'uomo maneggiava anche una bottiglia di birra. I militari, intervenuti immediatamente, lo hanno bloccato irrogando nei suoi confronti l'ordine di allontanamento e procedendo a sanzionarlo per atti contro la pubblica decenza e a segnalarlo per l'emissione delurbano.