Monza | appena scarcerato ingoia 3 batterie per evitare il rimpatrio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Milano, 8 giu.(Adnkronos) - Il questore della provincia die della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento presso il cpr di Gradisca d'Isonzo nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni, gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, rapina e rissa. L'uomo, detenuto al carcere di, poco prima di uscire, hato treperil. In Italia dal 2006, il 37enne è stato arrestato una prima volta per spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per false attestazioni sulla propria identità. Per questi reati il tribunale di Torino lo aveva condannato a un anno e due mesi di reclusione, ma nel frattempo di lui si erano perse le tracce. Rintracciato nel 2013, era stato arrestato e ...