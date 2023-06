Montaruli Fdi | Soldi Rai sveli cifre stipendi Fazio e Annunziata

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 8 giugno 2023) caption id="attachment 340323" align="alignleft" width="300" Lucia/caption "La questione di genere sta a cuore anche a noi che per fortuna, oggi, in Italia abbiamo il primo Presidente del Consiglio donna. Ma quando si parla di `gender policy` della Rai più che di nomine e quote sarebbe utile occuparsi della differenza salariale tra uomo e donna. Si potrebbe partire, ad esempio, dai compensi degli eccellenti fuoriusciti, visto che sui lorovige tutt'ora un inspiegabile mistero". Lo ha affermato la vicepresidente Fdi della Vigilanza Augusta, durante la seduta odierna e rivolgendosi alla Presidente della Rai, Marinella."Quando si affronta il tema della rappresentanza di genere - ha sottolineato- c`è chi vede ...