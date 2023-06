Mondiali U20 | è il giorno di Italia-Corea del Sud | formazioni | orario e diretta tv

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ci siamo, è arrivato il momento didel Sud, semifinale del Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina. Gli Azzurrini sono stati protagonisti di un rendimento di altissimo livello e la squadra di Carmine Nunziata è sempre più una candidata per la vittoria finale. Dopo la bella vittoria agli ottavi contro l’Inghilterra, la compagine azzurra si è confermata ai quarti di finale contro la Colombia, trascinata da uno straordinario Casadei. Il calcio d’inizio della semifinale del Mondiale Under 20 tradel Sud è previsto alle ore 23.00 di giovedì 8 giugno. Il match, valevole per la semifinale deiUnder 20, sarà trasmesso in tv e streaming da RaiDue e RaiPlay. Foto di Marcelo Ruiz / Ansadel Sud, le probabili ...

Uruguay - Israele sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Al torneo Fifa si stabilisce chi sarà la prima finalista: in Argentina una tra i sudamericani della Celeste e i giovani israeliani riuscirà ad approdare all'atto conclusivo, sperando debba sfidare l'Italia. Chi ... fin qui ha davvero ben figurato e meriterebbe di giocarsi la possibilità di duellare fino alla fine per alzare al cielo il titolo Fifa. Chi vincerà Si parte alle ore 23 italiane di giovedì 8 ...

Faticanti, sogno azzurro: “Vogliamo il Mondiale, è un anno che ci pensiamo. La Corea Squadra di soldatini” La Gazzetta dello Sport

