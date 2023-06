(Di giovedì 8 giugno 2023) L'si è qualificato per la sua primadi Coppa del Mondo Under 20ndo 1 - 0allo stadio 'Diego Maradona' di La Plata. La squadra sudamericana affronterà domenica la vincente ...

L'si è qualificato per la sua prima finale di Coppa del Mondo Under 20 battendo 1 - 0 Israele allo stadio 'Diego Maradona' di La Plata. La squadra sudamericana affronterà domenica la vincente ...U20, l'è la prima squadra ad arrivare fino alla finale: sarà l'Italia l'avversaria della compagine sudamericana L'è la prima squadra finalista deiU20, dopo aver ......30 ITALIA SERIE B - PLAY OFF Cagliari - Bari 20:30 ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE Cesena - Lecco 20:30 Pescara - Foggia 20:30 MONDOU20 - PLAY OFFU20 - Israele U20 19:30 ...

Mondiali U.20: Uruguay batte Israele e va in finale Tiscali

Il conto alla rovescia è terminato. La Nazionale Under 20 è pronta a scendere in campo per la semifinale del Mondiale. A La Plata, ello stadio Diego Armando Maradona, Uruguay e Israele hanno aperto il ...Azzurrini a un passo dalla finale: l’Italia Under 20 scende in campo alle 23 contro la Corea del Sud per continuare a sorprendere nel Mondiale di categoria in ... chi vince affronterà l’Uruguay, che ...