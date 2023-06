Mondiale Under 20 | l’Uruguay piega 1-0 Israele e vola in Finale contro la vincente di Italia-Corea del Sud

(Di giovedì 8 giugno 2023) È, dunque,la prima squadra a raggiungere ladei Mondiali20 2023 in corso di svolgimento in Argentina. Allo Stadio Città di La Plata la formazione sudamericana ha avuto la meglio dicon il punteggio di 1-0 e, quindi, a questo punto attende la vincitrice didel Sud (fischio d’inizio alle ore 23.00ne) per saperechi giocherà laper il titolo domenica. La Celeste è scesa in campo con il 4-1-2-3 con Rodriguez tra i pali, quindi difesa composta da Garcia, Boselli, Facundo Gonzalez e Matturro Romero, quindi Diaz mediano, Sosa e Chagas Rodrigo interni alle spalle del tridente composto da Franco Gonzalez, Duarte e De Los Santos.ha risposto con il ...

... nel 2006 tra i portieri degli Azzurri campioni del Mondo e due anni prima portiere dell'21 ... Vi auguro di andarci, potrete vincere ilcon la Nazionale, ma all'Olimpiade sei un atleta ...Sono cosi partiti gli atleti della categoria Youth21, ma dalla terza batteria il vento ha cominciato ad essere "bucato", oscillando con raffiche sempre più deboli, fino a costringere il ...... disponibile nel Federal Register con il titolo ' Notice of Declarationthe Public Readiness ... ha dichiarato il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Organizzazionedella ...

Italia-Corea del Sud Under 20 oggi ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: orario e formazioni Sport Fanpage

L'Uruguay Under 20 con il genoano Matturro in campo per tutto i 90 minuti è la prima finalista dopo aver superato per 1 a 0 i pari età di Israele al Mondiale Under 20 che ...È, dunque, l'Uruguay la prima squadra a raggiungere la Finale dei Mondiali Under 20 2023 in corso di svolgimento in Argentina. Allo Stadio Città di La Plata la formazione sudamericana ha avuto la megl ...