Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale Under 21 prima dell’Europeo | “È senza motivazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Causa indisponibilità” l’attaccanteJuventusil21. Questo comunica la Figc, mentre gli azzurrini stanno svolgendo lo stage a Tirrenia in vistadi categoria in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia., insieme a Sandro Tonali, doveva essere la stessa dell’21: Roberto Mancini aveva deciso di non convocarli per la Nations League perrli a Paolo Nicolato. Ora però l’attaccanteJuventus abbandona il gruppo: secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, dietro quella indisponibilità ci sarebbe una mancanza di. Il quotidiano sportivo ...