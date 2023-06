MirtilleTouche è Martina Taglienti su Instagram | lei e Giorgia Soleri erano amiche? Il gossip

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 giugno 2023)(che susi chiama) e? Le due fino a oggi si seguivano sui social a vicenda, ma dopo il video del bacio in discoteca la poetessa ha smesso di seguirla., chi è la modella che ha baciato Damiano David https://t.co/A0cGkpOCvl — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023 Una reazione inaspettata che ha dato il via a moltissimi film mentali.sapeva che apiaceva Damiano? Non era a conoscenza del bacio e lo ha scoperto solo tramite i social? Ha preso questo bacio come un tradimento da parte dell’ex fidanzato e dell’amica? Come già scritto in un precedente articolo, i media non si ...