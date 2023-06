MirrorVerse – 5 mosse con cui Miles Morales ha battuto Peter Parker VIDEO

Leggi su screenworld

(Di giovedì 8 giugno 2023) No, non sarà l’ennesimo braccio di ferro nerd fine a se stesso. No, perché il titolo di questo articolo è solo una provocazione. Uno spunto per provare a capire insieme come mai il giovane Spider-Man animato abbia folgorato quasi tutti noi. Con buona pace di tutti ilive action apparsi nella storia del cinema. Il merito, forse, è anche del modo in cui il multiverso animato Sony ha delineato una narrazione fluida e una messa in scena strabiliante. Tutte cose che il multiverso del Marvel Cinematic Universe ha fatto molto fatica a costruire. Di questo parleremo nel nuovo episodio di, la nostra rubrica YouTube del giovedì in cui analizziamo i temi caldi della cultura pop. Non resta che lanciarci in qualche portale, pronti ad abbracciare un qualsiasi amichevole Arrampicamuri di quartiere. ...