Mirabelli | “Ho il cuore nerazzurro Inter | in Champions puoi farcela”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan ma a lungo osservatore per l', ha parlato della finale diLeague

Mirabelli: “Mio cuore nerazzurro, l’Inter può farcela. Il City ha uno svantaggio” fcinter1908

"Sulla carta tutti dicono che ha già vinto il Manchester City, io invece sostengo che la finale è aperta", commenta Mirabelli ...Mirabelli, oggi ds del Padova ... Inzaghi ha i calciatori per mettere in difficoltà la squadra di Guardiola. Auguro di tutto cuore ai miei amici Piero Ausilio e Javier Zanetti di alzare la coppa. Ho ...