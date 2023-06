Minori | Richetti | ' rapida calendarizzazione nostra pdl su stop social preadolescenti'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo depositato alla Camera dei Deputati la proposta presentata insieme ai colleghi Elena Bonetti, Mara Carfagna, Giulia Pastorella, Luigi Marattin, Fabrizio Benzoni, Maria Chiara Gadda, Davide Faraone, Antonio D 'Alessio, Giulio Cesare Sottanelli, Ettore Rosato, Daniela Ruffino, Giuseppe Castiglione, e illustrata stamattina in conferenza stampa per un uso responsabile deiper i. Considerato il grande consenso che la tematica registra nell'opinione pubblica e tra le famiglie italiane, auspichiamo una convergenze di tutte le forze politiche e solleciteranno unadel provvedimento". Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

Minori: Richetti, 'rapida calendarizzazione nostra pdl su stop social

