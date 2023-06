Mindcage – Mente Criminale 2022 La manipolazione soprannaturale dell’arte

(Di giovedì 8 giugno 2023)). Ladell'arte in un thriller con tinte horror diretto da Mauro Borrello. Source

Criminale Uscita: 8 giugno Durata: 96 min. Diretto da Mauro Borrelli Un criminale continua a commettere omicidi imitando le tecniche del serial killer Lefevre, detenuto in prigione e ...E' Arnaud Lefeuvre, conosciuto anche come 'L'artista', l'inquietante personaggio al quale dà vita John Malkovich nel thriller psicologico con una nota soprannaturalecriminale di ...Nonostante la firma del regista italiano Mauro Borrelli,criminale è un thriller al 100% statunitense, che vanta anche la presenza di star come Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e ...

Mindcage – Mente Criminale, dall'8 giugno al cinema Cinefilos.it

Attesi i ritorni dei personaggi più classici come Spider-Man e Indiana Jones. Spazio anche al cinema d'autore e d'animazione. Ecco tutte le uscite del mese nelle sale ...Un serial killer ossessionato dall'arte del '500 e del '660, in attesa di essere giustiziato per le donne uccise, crimini nei quali 'preparava' e 'allestiva' i corpi delle vittime evocando figure ange ...