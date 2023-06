Milan | tentativo per soffiare un difensore alla Roma

La fase di possesso tipica delle sue squadre resta fondamentale con ildi spostare sempre ... il ruolo di Stones è il medesimo che proprio all'Inter qualcuno aveva ipotizzato per......di qualche mese visto che la prossima estate il club meneghino è pronto a fare un nuovo, ... che hanno provato a prenderlo già quando militava nel. Arrivato al Barcellona la scorsa ...La Roma Femminile , campione d'Italia, proverà a ripartire nella nuova stagione neldi difendere il titolo appena conquistato. La società giallorossa ha compiuto un percorso ...contro il

Milan, tentativo in extremis per Ndicka: la Roma resta in vantaggio Siamo la Roma

Come raccontato nelle scorse ore, la Roma si è mossa concretamente per chiudere l’arrivo di Evan N’Dicka a parametro zero dall’Eintracht. Per il difensore classe ’99 c’è stato anche un inserimento del ...Evan Ndicka ha dato la sua parola alla Roma Evan Ndicka è vicinissimo a vestire la maglia della Roma. Il difensore francese il 30 giugno si libererà dal Francoforte, e sembra destinato a vestire i col ...