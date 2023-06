Milan | Scaroni | “Qualcuno mi chiamava ‘Stadioni’ Ora sviluppiamo ipotesi su San Donato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Io mi sono molto dedicato al tema stadio, tanto che c’era chi mie non. Vero, ma l’ho fatto soprattutto negli anni di Elliott. Quando è arrivato RedBird che ha esperti che hanno costruito stadi in tutto il mondo, a me è venuto naturale mettermi nel team e perdere quel ruolo autonomo. È un po’ quello che doveva succedere per l’area tecnica”. Così il presidente delPaoloin un’intervista al Corriere della Sera ha illustrato il nuovo modello organizzativo della società rossonera. Il numero 1 del club si è soffermato sul nuovo stadio, un tema che ha seguito da vicino per diversi anni: “Faccio un riassunto. L’area dell’ippodromo La Maura ci piaceva molto, e piaceva al sindaco, ma è di difficilissima praticabilità. Sull’abbattimento del Meazza è pendente il vincolo ...