Milan | Scaroni | “Maldini si sentiva a disagio | Pioli centrale nel progetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) “In questa organizzazione abbiamo avuto l’impressione che Paolo si sentisse a, e quando si è aè meglio separarsi”. Lo ha detto il presidente delPaoloin un’intervista al Corriere della Sera in merito alla separazione tra Paoloe il club rossonero a seguito di divergenze sulle strategie di mercato da seguire. Il dirigente sottolinea che “abbiamo sempre avuto rapporti eccellenti con Paolo, che è un gentiluomo, una persona attaccata ale che alha fatto bene. Noi però seguiamo un modello un po’ innovativo, almeno per l’Italia, di gestione del club, che ci porta a considerare tutte le nostre attività come collegiali: si lavora in team”. E sul budget di mercato: “Intanto ricordo che in quattro ...