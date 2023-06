Milan | Maldini e Massara licenziati | ma sui social nessun post E i tifosi insorgono

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilcambia faccia, ma lo fa a bassa voce. Gli addii di Paoloe Ricky– i due frontman del progetto rossonero degli ultimi anni – sono stati annunciati con due comunicati freddi e di poche righe.annuncio sui. Nè su Instagram, né su Twitter, né tantomeno su Facebook. Se un tifoso si limitasse a seguire idel club, senza giornali o sito ufficiale, non noterebbe cambiamenti tra ildi ieri e quello di oggi. Eppure si parla comunque di due pezzi da novanta. Da un lato il direttore dell’area sportiva, l’eterna bandiera del club, amatissimo dai giocatori per la sua vicinanza in ogni momento allo spogliatoio. Dall’altra l’uomo mercato, che ha dato tanto dal punto di vista dell’esperienza e conoscenza per costruire un’area di ...

Nell'intervista al CdS, il presidente Scaroni parla anche del futuro, delche sarà dopo il duo- Massara . L'intenzione è quella di non immettere nomi nuovi, almeno per il momento, ...9 Lo shock causato dall'addio die Massara dalla dirigenza delnon è ancora stato digerito in casa, né dalla tifoseria né dagli stessi giocatori che, a più riprese, hanno dimostrato la loro solidarietà e affetto ...In quest'ottica si potrebbe capire oggi l'allontamento di Paolo Danzé, loan manager dell'Under 18 e dell'Under 19 del, oscurato dal rumoroso addio di. Come può trasformarsi in "- ...

"L’affetto e la riconoscenza verso Paolo ci sarà per sempre. Ai tifosi, che immagino si sentano un po’ amareggiati e smarriti in questo momento, dico che bisogna sempre pensare al bene della società e ...La rivoluzione nella società rossonera operata dal proprietario RedBird ha fatto tabula rasa della dirigenza che ha portato lo scudetto un anno fa: al suo posto l'utilizzo approfondito dei dati tramit ...