Milan | l' ex Baresi | L' affetto per Paolo ci sarà sempre | ai tifosi dico…

Queste sono le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente onorario delFranco, in esclusiva a La Gazzetta dello Sport a proposito dell'addio del direttore tecnico del Diavolo Paolo ...... proprio come quella dell'altrettanto mitico Franco 'Sei per Sempre'col quale lo stesso ... Poi dieci anni di esilio (un po' voluto, un po' imposto dalle circostanze) dall'amato Mondo, che ...L'ex capitano del, Franco, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi sotto la gestione Gerry Cardinale dopo gli addii di ...

Baresi: "Rosa più ampia e gruppo unito per vincere ancora in Italia e in Europa" La Gazzetta dello Sport

Blog Calciomercato.com: Sgombriamo subito il campo da tutti gli equivoci possibili: ogni milanista sta soffrendo ed io, come ogni milanista, sto soffrendo. Se l'addio al calcio ...