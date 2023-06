Abbiamo incontrato circa 200 team in tutti i paesi .' Alla fine della RedBird scelse il ... il. ' Credo che ilsia uno dei più grandi marchi del calcio europeo. Berlusconi è stato ...Le dichiarazioni sullo 0 - 4 subito dalin campionato sanno di frecciatina elegante a Spalletti così come la chiosa sul contratto di Giuntoli. De Laurentiis ha sempre ribadito che cerca un ..."L'addio di Massara e Maldini alè stata una sorpresa per tutti, difficilissimo da prevedere. Nuovo allenatore del Napoli Illo fa De Laurentiis in persona, alcune telefonate del ...

Milan, casting a destra e parametri zero: le news di calciomercato di oggi Pianeta Milan

Sampdoria, nel casting per il prossimo allenatore spunta anche l’ex Milan Tomasson: il tecnico danese piace a Radrizzani, che lo aveva puntato anche per il Leeds Giovane ma di caratura internazionale.Calciomercato Roma, doppio rilancio per il dopo Abraham. Sfida al Milan e non solo per l'attacco, ecco gli ultimi aggiornamenti ...