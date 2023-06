Milan | Calabria saluta Maldini e Massara | “Un onore e un piacere lavorare con voi”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il capitano e terzino del, Davide, dopo l’annuncio dell’addio al club rossonero di Paoloe Frederic, ha volutore i due ex dirigenti attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Paolo e Richi vi ringrazio per quello che avete fatto in questi anni e per il percorso che abbiamo intrapreso insieme e gli obbiettivi che abbiamo raggiunto. È stato uned uncon persone come voi. Vi faccio un in bocca al lupo e vi auguro le migliori cose nella vita”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide(@davide2) SportFace.

