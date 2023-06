... 'No alle speculazioni politiche ed elettorali sui' 'Più complessa per il formato e più ... 'non ho mai acceso polemiche per avere più visibilità assicura houna mia nicchia editoriale, ......della tragedia di Cutro" e Lampedusa si è trasformata in "un centro di gestione dei" con ... Il compromesso che si ènon è perfetto ma può funzionare". Lo ha detto Gérald Darmanin, ...Si scopre che il clima nel quartiere è diventato pesante dopo che un gruppo diè stato ... Eppure, in qualche modo, entrambi avevanonell'altro un amico utile. Se fuori erano gli ...

Migranti, trovato accordo al Consiglio Ue sul nuovo patto ilgazzettino.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, premier libico Dbaiba a Sky TG24: 'Pronti a blitz militari contro trafficanti' ...Spostata a fine giornata la decisione sul testo di compromesso della presidenza. Piantedosi, "dobbiamo immaginare su alcuni punti la possibilità di ulteriori negoziati". La Germania insiste: "Per favo ...