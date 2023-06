Migranti | sì al patto Ue | le nuove regole Piantedosi | «Abbiamo rifiutato i soldi | l’Italia non diventerà un centro di raccolta»

... hanno raggiunto l'accordo sul mandato negoziale per i due principali regolamenti delper le ...che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere i...I 27 hanno raggiunto un testo di compromesso sui due pacchetti di norme che costituiscono il cuore del nuovodopo ben 12 ore di maratona negoziale . Alla fine a votare contro sono state solo ......di primo ingresso venissero pagati per mantenere iirregolari nei propri territori. L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa". Chi ha votato no. Il...

Svolta in Ue, c'è l'accordo sul Patto migranti. Meloni: "Passi avanti, il problema è di tutti" RaiNews

I ministri degli Interni Ue hanno trovato un'intesa in extremis su solidarietà e responsabilità dopo i compromessi sui file del Patto migrazione e asilo ...La Commissione Ue si aspettava una maratona negoziale e alla fine la discussione è durata ben nove anni, ma il via libera al Patto per le migrazioni e l'asilo c'è, con il voto favorevole dell'Italia.