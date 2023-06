Migranti | Meloni | ' convergenze con Germania | nuove forme cooperazione con Nordafrica'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Importanticon laesistono sulla necessità di avviaredi, particolarmente con il Mediterraneo e il Nord Africa, soprattutto in materia energetica. L'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico e lacon i Paesi africani -una prospettiva a cui può contribuire il nostro piano Mattei per l'Africa- può aiutare ad affrontare insieme diversi problemi". Lo ha detto la premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

... ha detto dal canto suo Scholz sottolineando che nei colloqui oggi a Palazzo Chigi con Giorgia è stato affrontate la questione dei, "un tema importante per la Germania, l'Italia e l'... rifugiati e dei troveremo una risposta comune europea": lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine dell'incontro a Roma con la presidente del Consiglio Giorgia.

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "Ovviamente se noi non affrontiamo il tema della difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, se non combattiamo il traffico illegale di esseri umani distingue ...Roma, 8 giu. (askanews) - Sul patto di migrazione e asilo 'stiamo lavorando per cercare delle soluzioni, per arrivare a un punto di accordo.