Migranti | Meloni accoglie a Palazzo Chigi Emad Trabelsi | ministro libico che l’Onu accusa di traffico di esseri umani e torture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il giorno prima Giorgiasi complimenta con la Tunisia per il contrasto ai trafficanti. Il giorno dopo ne ospita uno a. A mettere in fila quanto è ormai noto su, attualedell’Interno del governo di unità nazionale della Libia, verrebbe da non crederci. Eppure, riporta l’agenzia Nova, insieme al resto della delegazione libica e al presidente Abdul Hamid Dbeibah,risulta tra i presenti, ricevuti dalla premiere dal nostro governo. Che da un lato dice di voler dare la caccia ai trafficanti “lungo tutto il globo terracqueo”, parola di, e dall’altro li ospita in casa propria con tutti gli onori. Sì, perchéè schedato dalle Nazioni Unite come uno dei ...