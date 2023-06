Migranti | la denuncia di Piantedosi | «Solo 1500 i ricollocamenti | la solidarietà ha fallito»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 giugno 2023) «Sono ancora dell’opinione che siamo molto vicini ad un accordo. Penso che vada la pena di tentare. E ho tutta la notte». Ad esprimere ottimismo è la la ministra svedese per la Migrazione, Maria Malmer Stenergard, intervenendo nella sessione pubblica del Consiglio Affari Interni, a Lussemburgo. È lei che ha articolato la proposta di mediazione su due regolamenti chiave del patto Ue per le migrazioni. Una proposta giudicata tuttavia insufficiente dal nostro ministro dell’Interno Matteo. «Notiamo – ha detto il responsabile del Viminale – che sussiste un obiezione al principio di connessione, che resta un punto dirimente e abbiamo difficoltà se non troviamo una forma ulteriore di compromesso». Al vertice di Lussemburgo Italia insoddisfatta Il riferimento diè alla possibilità di espellere iin Paesi terzi e ...