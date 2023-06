Migranti irregolari portano degenerazioni L' affondo del ministro Lollobrigida

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ildell'Agricoltura, Francesco, ha rilasciato un'intervista a “Dritto e Rovescio”, il talk su Rete 4, giovedì 8 giugno. Come sua abitudine,ha parlato di tutto a partire dall'accoltellamento choc a Annecy, Francia. “Solo con le indagini capiremo se si tratta di un folle o di estremisti islamici che hanno compiuto questi atti per ragioni terroristiche. I due piani ovviamenteagli stessi effetti, ma le cause rivelano due problematiche molto diverse – ha commentato il- È evidente che avere un'immigrazione irregolare, di grande portata, porta delle, delle marginalizzazioni, delle criticità che poi emergono”. Davanti alle immagini dell'aggressione,ha sottolineato: “L'unica cosa che ...

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha rilasciato un'intervista a 'Dritto e Rovescio', il talk su Rete 4, giovedì 8 giugno. Come sua abitudine, Lollobrigida ha parlato di tutto a ...In primis, abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere inei propri territori. L'Italia non sarà il centro ..."Abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia" venisse pagata "per mantenere i", in questo modo "'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa".

Svolta in Ue, c'è l'accordo sul Patto migranti. Meloni: "Passi avanti, il problema è di tutti" RaiNews

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha rilasciato un’intervista a “Dritto e Rovescio”, il talk su Rete 4, ...LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – “L’Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio odierno. In primis, abbiamo scongiurato l’ipotesi che l’Italia e tutti gli Stati membr ...