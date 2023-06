Migranti | c’è l’accordo Ue Piantedosi | “Italia non sarà centro raccolta”

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha trovato un accordo con un “largo sostegno” sulla posizione negoziale su due regolamenti chiave del patto Ue sull’asilo e le migrazioni, che andranno ora negoziati con il Parlamento. Lo annuncia la presidenza svedese dell’Ue, a Lussemburgo, per bocca della ministra per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard, subito dopo il voto. Secondo fonti diplomatiche, il voto sulla posizione negoziale del Consiglio ha visto l’astensione di sei Paesi membri: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Malta e Bulgaria. L’ha votato a favore. “trovato dagli Stati membri sulle nuove regole sulle migrazioni è una buona notizia”, afferma via social la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. “Il Parlamento Europeo accoglie con favore questo progresso decisivo ed è pronto a iniziare i negoziati immediatamente ...

... ma credo che la sfida non sia semplicemente parlare di come all'interno dei confini cerchiamo di trasferire da una nazione all'altra i: il tema dei movimenti secondari si gestisce solo