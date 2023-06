Migranti | c’è l’accordo Ue Piantedosi | “Italia non sarà centro raccolta”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Trovata l'intesa al Consiglio europeo sulle nuove regole del patto comunitario sull'asilo e le migrazioni. Metsola: "Una buona notizia" Il Consiglio Ue ha trovato un accordo con un “largo sostegno” sulla posizione negoziale su due regolamenti chiave del patto Ue sull’asilo e le migrazioni, che andranno ora negoziati con il Parlamento. Lo annuncia la presidenza svedese dell’Ue, a Lussemburgo, per bocca della ministra per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard, subito dopo il voto. Secondo fonti diplomatiche, il voto sulla posizione negoziale del Consiglio ha visto l’astensione di sei Paesi membri: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Malta e Bulgaria. L’ha votato a favore. Oggi è stata presa una “decisione storica, con un enorme supporto per l’approccio generale a questi due file molto sensibili e difficili”, sottolinea la commissaria agli Affari Interni ...

Rimangono comunque in vigore le regole di Dublino : la responsabilità deiarrivati è in capo allo Stato di primo arrivo per 24 mesi (12 mesi per gli arrivi con le operazioni Sar). La ...In primis, abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere iirregolari nei propri territori". "Abbiamo ottenuto - ...In primis, abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere iirregolari nei propri territori". "Abbiamo ottenuto - ...