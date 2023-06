Migranti | c' è l' accordo Ue Piantedosi | Italia non sarà centro raccolta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bruxelles, 08 giu. - (Adnkronos) - Il Consiglio Ue ha trovato uncon un "largo sostegno" sulla posizione negoziale su due regolamenti chiave del patto Ue sull'asilo e le migrazioni, che andranno ora negoziati con il Parlamento. Lo annuncia la presidenza svedese dell'Ue, a Lussemburgo, per bocca della ministra per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard, subito dopo il voto. Secondo fonti diplomatiche, il voto sulla posizione negoziale del Consiglio ha visto l'astensione di sei Paesi membri: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Malta e Bulgaria. L'ha votato a favore. Oggi è stata presa una "decisione storica, con un enorme supporto per l'approccio generale a questi due file molto sensibili e difficili", sottolinea la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson, in conferenza stampa a Lussemburgo. "Quando ho iniziato il mio incarico ...

Unin extremis per evitare l'ennesimo fallimento sul temaprima della fine della legislatura. Il Consiglio Affari Interni dell'Ue , dopo ore di scontri, contrattazioni e veti incrociati, ...storico sui. Il Consiglio Ue Interni a Lussemburgo ha raggiunto l'sul Patto Migrazione e Asilo e adottato la sua posizione negoziale sui due regolamenti chiave in merito alle ...... Piantedosi, dopo l'raggiunto sul Nuovo Patto sull'immigrazione al Consiglio Ue. "Abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia" venisse pagata "per mantenere iirregolari", in questo ...

Accordo in Europa su migranti e asilo. S’incrina il patto tra Meloni e Orbán la Repubblica

Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, trovato accordo su nuovo Patto Ue. Ministro Piantedosi: “Italia determinante” ...Quindi, oggi...: la controffensiva ucraina, i mal di piancia del Pd e il patto sui migranti - Mi dispiace per Italiano e per la Fiorentina. Però non vedo l’ora di andare a rileggere i pezzi degli accu ...