Migranti | accordo Ue | diritto d’asilo | cosa cambia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sta agli Stati membri determinare se c'è una connessione tra il richiedente asilo e il Paese terzo nel quale lo si intende rimandare La questione del collegamento di un richiedente asilo con il Paese di transito nel quale si intende rimandarlo in caso di rigetto della domanda di asilo “è uno dei punti che è stato leggermente rivisto oggi” nella giornata caratterizzato dall’Ue in tema di. “Sta agli Stati membri determinare se c’è una connessione tra il richiedente asilo e il Paese terzo” nel quale lo si intende rimandare. Nella posizione negoziale sui regolamenti votata oggi “c’è ancora un collegamento, ma spetta agli Stati membri valutarlo”. Lo dice la ministra per le Migrazioni svedese Maria Malmer Stenergard, in conferenza stampa a Lussemburgo. La questione della ‘connessione’ del migrante con il Paese di transito era uno degli ...

Migranti, c'è l'accordo Ue. Piantedosi: "Italia non sarà centro raccolta"

Monistro dell'Interno Piantedosi: "Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa" ...Intesa tra i 27 per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo (ANSA) ...