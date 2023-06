Microprocessori | 14 Paesi Ue avviano progetto C’è l’Italia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Via libera dall'Antitrust dell'Unione europea alcomune sui"Ipcei Me/Ct" di 14 Stati dell'Ue, tra cui l'Italia. Lo ha annunciato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager con una conferenza stampa. Il piano prevede 8,1 miliardi di euro di aiuti pubblici, a cui si dovrebbero aggiungere 13,7 miliardi di investimenti privati.Il piano riguarda ricerche e sviluppo su progetti di micro elettronica e tecnologie di telecomunicazioni su tutta la catena del valore, sul disegno e sulla produzione di micro processori. Sosterrà 68 diversi progetti coinvolgendo 56 imprese, tra le quali anche Pmi. Con un comunicato, la Commissione europea rileva che il piano autorizzato - considerato di interesse comune dell'Ue, o Important Project of Common European Interest da cui l'acronimo Ipcei - punta a favorire le transizioni digitale ...

'Grande soddisfazione per il via libera della Commissione europea al progetto comune sui'Ipcei Me/Ct' che ci vede coinvolti insieme ad altri 13membri. Bene per l'Europa, bene per l'Italia. Il piano, che riguarda ricerca e sviluppo su soluzioni innovative relative ..."Grande soddisfazione per il via libera della Commissione europea al progetto comune sui"Ipcei Me/Ct" che ci vede coinvolti insieme altri 13membri. Bene per l'Europa, bene per l'Italia". Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Il piano, ...... Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta,... in particolare nei settori dei sensori, dei processori ad alte prestazioni, dei, ...

