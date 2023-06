Michele Merlo | lo sfogo dei genitori | “Rosà non è più casa nostra | abbiamo preferito andarcene Il paese è diventato ostile”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “non è più”. Il papà diè perentorio. In una intervista al Corriere del Veneto, Domenico, padre del cantante scomparso per leucemia fulminante a nemmeno 28 anni il 6 giugno 2021 dopo un tragico rimpallo tra ambulatori ospedalieri, ha spiegato l’intenzione di trasferirsi dal proprio comune di origine in provincia di Vicenza. “Non pensavamo di arrivare a sentireilin cuisempre vissuto.”, ha spiegatoricordando che lo strappo con la propria comunità locale si sarebbe consumato quando la sua famiglia ha iniziato ad indagare sulle responsabilità del decesso improvviso del ragazzo ...

Dalla solidarietà e la vicinanza per la morte del figliofino al fastidio che sfocia nell'ostilità da parte di alcuni cittadini di Rosà (Vicenza): a raccontare cosa sta accadendo tra i suoi compaesani è Domenico, il padre dell'ex volto di ...La casa die della sua famiglia si trova a Rosà, nel Vicentino, e il padre ne ha parlato due anni dopo la tragedia rivelando qualcosa di inaspettato...viveva con la sua famiglia a ...Due anni fa la scomparsa di, un ragazzo di grande talento che ha partecipato in passato ad Amici. Oggi i suoi genitori, come svela il Corriere del Veneto, hanno cambiato città. Sembra quasi per costrizione. È ...

Michele Merlo, la famiglia lascia Rosà: «La sindaca ci dice di vergognarci, il paese è diventato ostile» ilmessaggero.it

A due anni dalla morte di Michele Merlo, il cantante divenuto noto grazie alla partecipazione al talent Amici e deceduto a causa di una leucemia fulminante, i genitori del ragazzo sono costretti a ...All'origine dell'astio nei confronti dei familiari del giovane le accuse rivolte contro il medico di Rosà Dalla solidarietà e la vicinanza per la morte del figlio Michele Merlo fino al fastidio che sf ...