(Di giovedì 8 giugno 2023) A due anni dalla morte di, il cantante ed ex volto di Amici deceduto per una leucemia fulminante, laha deciso dire la cittadina di, che negli ultimi tempi si sarebbe dimostrata ostile. Domenicoaffida il suo racconto alle pagine del Corriere del Veneto con uno sfogo che riguarda anche la sindaca Elena Mezzalira, che lo avrebbe invitato a “vergognarsi”ha accusato ildel paese di avere delle responsabilità nella morte del figlio. Domenicoavverte anche una certa ostilità da parte dei suoi compaesani che inizialmente si erano mostrati solidali, poi incomprensibilmente ostili tanto da spingere laprendere la decisione drastica ...

Il tema della destra tornerà in altri appuntamenti, da quello con la coppia Ceccarelli -in "Casa Meloni" (sabato, piazza Maggiore) a quello conSerra, Flavia Perina e Filippo Rossi (...Gossip, due anni fa la morte improvvisa: cosa accadde e di cosa[...]morì all'imrpovviso nel 2021: nell'ultimo post raccontava di mal di testa te [...] Il 12 gennaio ho ...Antonio Comandante Stazione Rossano (CS); 3. Luogotenente C. S. IELO Santo Comandante del ... Maresciallo PALUMMOComandante della Squadriglia - Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di ...

Michele Merlo, a due anni dalla morte lo sfogo di papà Domenico: «Ignorati dal Comune» Il Giornale Di Vicenza

Leggi su Sky TG24 l'articolo Michele Merlo, la famiglia lascia Rosà: “Ci accusano perché è indagato il medico di base” ...La famiglia di Michele Merlo ha deciso di lasciare la cittadina di Rosà, che negli ultimi tempi si sarebbe dimostrata ostile ...