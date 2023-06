Michele Merlo | a due anni dalla morte lo sfogo di papà Domenico “Ci dicono di vergognarci perché abbiamo accusato un medico”

(Di giovedì 8 giugno 2023) La famiglia dicostretta ad abbandonare il comune di Rosà: "Sono molto deluso per il comportamento che il Comune di Rosà ha tenuto nei confronti della nostra famiglia in merito alla tragedia che ha colpito", l'intervista aal Corriere del Veneto.

A due anni dalla morte di, il cantante ed ex volto di Amici deceduto per una leucemia fulminante, la famiglia ha deciso di lasciare la cittadina di Rosà, che negli ultimi tempi si sarebbe dimostrata ostile. ...Il tema della destra tornerà in altri appuntamenti, da quello con la coppia Ceccarelli -in "Casa Meloni" (sabato, piazza Maggiore) a quello conSerra, Flavia Perina e Filippo Rossi (...Gossip, due anni fa la morte improvvisa: cosa accadde e di cosa[...]morì all'imrpovviso nel 2021: nell'ultimo post raccontava di mal di testa te [...] Il 12 gennaio ho ...

Michele Merlo, due anni fa la morte del cantante. Il padre: "Ancora troppo dolore" il Resto del Carlino

La famiglia di Michele Merlo costretta ad abbandonare il comune di Rosà: "Sono molto deluso per il comportamento che il Comune di Rosà ha tenuto nei confronti della nostra famiglia in merito alla trag ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Michele Merlo, la famiglia lascia Rosà: “Ci accusano perché è indagato il medico di base” ...