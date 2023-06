Meteo | nuova fase di instabilità ma con temperature più alte

(Di giovedì 8 giugno 2023) La situazionerologica va verso unadicon l’alta pressione che rimane stabile sull’Europa settentrionale, fino alla Scandinavia. Un piccolo promontorio anticiclonico tenterà una rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale ma correnti fresche in quota saranno sempre presenti portando acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Tutto questo non farà che rinnovare condizioniinstabili con piogge e temporali sparsi in un contesto termico comunque abbastanza fresco.Le previsioni di venerdì 9 giugnoAl Nord al mattino addensamenti nuvolosi sulla Pianura Padana con possibili piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In ...

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni, natura, animali Sanità ... Di interesse turistico sono "Vertik Area Dolomiti" lapalestra di roccia indoor con annesso un bar ...... precisando che ' tutte le volte che abbiamo degli eventiintensi ci sono delle piante che si ... ci sarà la festa di apertura dellasede di Fridays For Future. Per Vanchiglietta si ...allerta gialla per temporali. Nella giornata di venerdì 9 giugno non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sulle zone di pianura emiliane e rilievi occidentali della ...

Meteo Cronaca (VIDEO): Nuova ALLUVIONE in Emilia Romagna a Gatta (RE); le immagini del disastro in diretta iLMeteo.it

Qualche grado in più farà illudere di essere entrati nella stagione estiva, invece le piogge e i temporali continueranno a interessare il nostro Paese. Dopo un weekend tutto sommato stabile, salvo ...È il primo modello del brand costruito sulla piattaforma globale di Toyota per il segmento B: tutto è stato modificato o creato per dare la massima guidabilità e sicurezza. Ecco come ...