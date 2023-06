Messi all’Inter Miami | il portiere del club | «Non siamo pronti per lui»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le parole di Nick Marsman,dell’Inter, sull’arrivo di: «Penso che non siano. Ma spero che venga» Nick Marsman,dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ESPN FC dell’arrivo di Lionelin Florida. Di seguito le sue parole «Personalmente penso che questonon sia pronto per l’arrivo di. Abbiamo uno stadio temporaneo, le persone possono solo camminare in campo, non ci sono cancelli. Partiamo anche dallo stadio senza sicurezza. Penso che non siano. Ma spero che venga».