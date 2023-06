(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Napoli campione d’Italia in questo caldo mese di Giugno deve pensare a modellare la squadra per la prossima stagione. In primis c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore visto che Spalletti ha già salutato la squadra. Nella dirigenza invece ci saranno due nuov volti al posto di Cristiano Giuntoli ed Alessandro Formisano. Nella L'articolo

Mancini haFrattesi reduce da una bella stagione a Sassuolo, recuperato Spinazzola e ... Finali primo e terzo posto il 18 giugno I 23 azzurri convocati Portieri Donnarumma (Psg),(...Trai giocatori del Napolianche il blocco inziale., Di Lorenzo e Raspadori faranno parte della spedizione azzurra che affronterà in semifinale la Spagna (giovedì 15 giugno a Enschede)...è sempre stato tecnicamente straordinario, fin dai tempi della Spal, come haLuca Marchegiani, poche settimane fa, incoronandolo come il migliore del campionato, in quanto a ...

Meret confermato da ADL DailyNews 24

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alle Finali di Nations League, in ...Uno dei protagonisti della meravigliosa cavalcata scudetto del Napoli è stato il portiere Alex Meret, che a inizio stagione era stato in procinto di essere ceduto, salvo poi riscattarsi con un ...