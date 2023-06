Mercoledì | la stagione 2 sarà più horror | lo conferma Jenna Ortega

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo mesi dalla prima, si ritorna a parlare di2 che, a giudicare dalle parole dipiùche mai Probabilmente in uscita tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, c’è chi non sta più nella pelle di scoprire cosa accadrà nella secondadi. Nonostante si sappia ancora poco riguardo le nuove puntate, stanno iniziando a trapelare le prime indiscrezioni. Sono due in particolare le news che hanno riacceso l’interesse per la serie: la prima è che, protagonista della serie,anche produttrice della nuova; la seconda è che la trama prenderà una piega maggiormente. Qui di seguito ...