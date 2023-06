Meloni | Tavolo permanente sull' alluvione e rimborsi 100%

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un"operativo" per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni del maltempo e "indennizzi che siano il piu' possibile alti". Sono questi i risultati che emergono dall'...

Sono alcuni dei memorandum d'intesa tra Italia e Libia suldel vertice intergovernativo che si è tenuto ieri a Roma. L'incontro tra Giorgiae il premier del Governo di unità nazionale (...Un"operativo permanente" per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni del maltempo e "indennizzi che siano il piu' possibile alti". Sono questi i risultati che emergono dall'......permanente che, in attesa della definizione della struttura commissariale, sarà coordinato dal ministro alla Protezione civile Musumeci - ha detto la presidente del Consiglio Giorgia-...

Meloni, tavolo permanente su alluvione in attesa del commissario Tiscali Notizie

Un tavolo 'operativo permanente' per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni del maltempo e 'indennizzi che siano il ...Terzo incontro tra Meloni e Scholz E forse non è un caso che questo terzo incontro tra i due (il primo è avvenuto lo scorso 3 febbraio a Berlino mentre il secondo si è svolto a margine del G7 di ...