Meloni-Scholz | dal patto di stabilità all’idrogeno verde il colloquio tra cappuccini e sorrisi | ma sui migranti l’intesa è ancora lontana

Passeggiata in centro a Roma per il cancelliere tedesco Olafdopo il vertice bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgiaè arrivato a piedi a piazza di Pietra da palazzo Chigi e si è concesso ad alcuni selfie con i turisti. Si è poi tolto giacca e cravatta, e seduto in un noto caffè della Capitale si è ...... ha ricevuto al Quirinale il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf, in visita in Italia e reduce dall'incontro a palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia. ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf."C'è una trattativa in corso - ha aggiunto - ma credo che la sfida ...

L'incontro Meloni-Scholz a Palazzo Chigi. Accolto dal picchetto d'onore RaiNews

Roma, 8 giu. (askanews) - Sul patto di migrazione e asilo "stiamo lavorando per cercare delle soluzioni, per arrivare a un punto d'accordo. Sono convinta che arrivare a una definizione del patto sia p ...