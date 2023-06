Meloni | l' incontro con Mirziyoyev | cosa le ha portato in dono

Tra i dossier affrontati, quello definito urgente dal governo, è l'immigrazione. È il primo ... Il titolare del Viminale ha poi avuto uncon il presidente della repubblica tunisina Kais ...Nell', secondo quanto riferito da fonti di governo,ha affermato di apprezzare le attività libiche di 'contenimento delle partenze irregolari', ma si è detta preoccupata per l'arrivo ...Vedi Anche Alluvione in Emilia - Romagna, i sindaci dopo l'col governo: 'Incomprensibile ... "Ieri - ha aggiunto il deputato dem - la presidente del consiglioha detto che bisogna fare ...

Intesa su migranti ed energia, com'è andato l'incontro tra Meloni e Ddeibah ilGiornale.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Primo ministro libico Abdul Hamid Dabaiba è in Italia, ha incontrato il Presidente del Consiglio Meloni e cerca alleanze e sostegno politico per il processo di pacificazione che deve portare alle ...