Meloni ha scelto la strada per la riforma costituzionale Messaggio alle opposizioni

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il governo di centrodestra continua a lavorare sulle riforme costituzionali per dare una svolta all'ordinamento italiano. In attesa che domani vada in scena l'incontro tra la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati e i sindacati, Affari Italiani ha svelato qual è lache intende seguire Giorgia. “Ormai è praticamente certo che non ci sarà il presidenzialismo ma il governo e la premier hannoil premierato, ovvero della scelta diretta degli elettori del presidente del Consiglio” l'indiscrezione dopo mesi di studio delle riforme. Tale opzione trova il favore di Azione e Italia Viva e “fonti qualificate della maggioranza sono convinte che alla fine non sia esclusa una convergenza anche con il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle per evitare il referendum”, che sarebbe indotto soltanto se il ...

... consigliere e amico personale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è statodal ... una volta ottenuto il no, organizzare il tanto agognato viaggio di Giorgianegli Stati Uniti. ...... che nei fatti è diventata la vera ambasciatrice del Governodella cultura italiana in ogni ... è statolo Spazio Europa nella prestigiosa sede di rappresentanza della Commissione europea ......stata invitata a non presentarsi alla manifestazione di quest'anno dopo le sue parole sulla. ... Le conosce, ma hain modo ideologico di non rappresentarle. Arisa si augura che questo ...

Meloni dice che il commissario per l'Emilia Romagna sarà scelto in ... Fanpage.it

Il governo di centrodestra continua a lavorare sulle riforme costituzionali per dare una svolta all’ordinamento italiano. In attesa che domani ...La leader sbuffa quando si parla del commissario. I sindaci: per l’emergenza c’è meno di 1 miliardo, la metà delle risorse annunciate dal governo ...