...e che vorremmo adottare nel prossimo vertice intergovernativo che si terrà in Germaniafine ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al ...... al termine dell'incontro con il premier italiano Giorgia, conferma la linea espressa nell'... l'accordo industriale Ita - Lufthansa, il Piano d'azione (la cui firma è previstaal fine di ......che vorremmo adottare formalmente in occasione del prossimo vertice intergovernativo che si terrà in Germaniala fine di quest'anno", ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia. ads/...

Meloni: entro la fine dell'anno Piano d'Azione Italia-Germania - Il ... Il Sole 24 ORE

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo rafforzare ulteriormente, intensificare il nostro dialogo bilaterale. Intendiamo farlo anche grazie al Piano d’azione tra Italia e Germania, ...