...truppe austro - ungariche avanzavano e c'era il pericolo concreto che potessero fare carne da... Sarebbespenderli per scuole e asili Teoricamente sì. In pratica, anzi: nella realtà, ...Passione Astronomia fa del suo. Abbonati! La cometa Shoemaker - Levy 9 Nel 1993, ha co - ...disperse sulla Luna dalla sonda spaziale Lunar Prospector in una capsula progettata da CarolynSei un, lo sai E lui scrive da cani. Incredibile. L'animale più amato è fra i più calunniati - vita ... Ovita da giungla. Ogni ufficio è pieno di lumache che perdono tempo, gente che ...

"Meglio porco che fascista". L'ennesimo insulto di lady Ong alla Meloni ilGiornale.it

La vittoria di Francesco Porco dai tre metri e il secondo posto di Elisa Pizzini dal metro, entrambi al primo podio internazionale della carriera, rende bello il racconto della seconda giornata del Gr ...Insulti, pregiudizi e paragoni. Ma in fondo la calunnia bestiale è una faccenda antica, che comincia con Esopo a Fedro per personificare e semplificare i ...