(Di giovedì 8 giugno 2023) CHE COS'È LA MEDITAZIONE - In genere, la meditazione è una pratica per mezzo della quale si cerca di raggiungere una migliore padronanza delle attività della mente, per concentrarsi su un solo

ci fa ottenere il miglioramento degli stati di ansia, di rabbia e l'attenuazione di disturbi come l'insonnia e la depressione. -Vipassana e mindfullness - La tecnica Vipassana risale al

Meditazione: come si fa e quali sono i suoi benefici TGCOM

La meditazione è proposta sempre più spesso come antidoto allo stress e come una via per raggiungere una maggiore consapevolezza di se stessi. In effetti, il fatto stesso di interrompere le attività c ...Joe Holder, editorialista di wellness per GQ, spiega che non c'è bisogno di una location esotica per ritirarsi nel silenzio: basta la determinazione genuina a fermarsi e diminuire il rumore ...