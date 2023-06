Mauro scettico su Italiano: 'Non è pronto per il Napoli' Calciomercato.com

Un serial killer ossessionato dall'arte del '500 e del '660, in attesa di essere giustiziato per le donne uccise, crimini nei quali 'preparava' e 'allestiva' i corpi delle vittime evocando figure ange ...Ma per me ha le sue chance» Avrà delle chance, ovviamente trova la squadra più forte e più avanti e che ha speso di più. L’ex giocatore dà chance ai nerazzurri verso Istanbul. CHANCE DA GIOCARSI - Le ...