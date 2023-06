Maturità in zone alluvionate | solo colloquio orale

Per gli studenti che quest'anno affrontano lanei Comuni delle aree alluvionate, ad eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, le prove d'esame saranno sostituite da un colloquio ......stessi e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle... Per gli studenti che quest'anno affrontano lanei Comuni delle aree alluvionate, a ...ROMA. Dopo le richieste della politica, ma anche di tanti docenti, è arrivata la conferma: per i ragazzi dellealluvionate, niente prove scritte alla. L'esame di terza media nei Comuni delle aree alluvionate, a eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, sarà costituito esclusivamente da ...

Maturità 2023, nelle zone alluvionate solo colloquio orale: l ... Fanpage.it