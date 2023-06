Martina Taglienti | chi è la ragazza che bacia Damiano dei Maneskin e perché c’entra Victoria De Angelis

Giorgia Soleri non sembra aver preso troppo bene il video di Damiano David circolato in rete nelle ultime ore, dove si bacia appassionatamente con la modella. Molti fan hanno notato che l'attivista milanese ha smesso di seguire su Instagram tutta l'intera band , compreso, ovviamente l'ex fidanzato. La Soleri ha defollowato Damiano, ...Il video TikTok che ha scatenato internet ha svelato anche l'identità della nuova ragazza di Damiano David : è. Il frontman dei M å neskin la bacia in una discoteca di Formentera, dove la band al completo è in vacanza. Grande amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi , rispettivamente ...Ma chi è la ragazza che il cantante bacia nel video che circola in rete Si può infatti vedere distintamente Damiano insieme a una nuova fiamma : si tratta di. Chi è...

Martina Taglienti, chi è la nuova ragazza di Damiano dei Måneskin dopo la rottura con Giorgia Soleri Repubblica Roma

Il frontman dei Maneskin ha annunciato la separazione da Giorgia dopo essere stato ripreso in una discoteca di Formentera con un'altra ragazza ...Con i Maneskin, in particolar modo con Victoria e Thomas, la si vede in giro da tempo. Ma ora il nome di Martina Taglienti, 22 anni, sembra essere legato a filo doppio con quello ...