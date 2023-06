Mario Draghi. "La Russia va sconfitta o sarà la fine dell'Europa"

(Di giovedì 8 giugno 2023) L'ex premier in un discorso al Mit di Boston: non c'è alternativa per gli Stati Uniti, l'Ue e i loro alleati se non garantire che l'Ucraina vinca questa guerra

Per "la guerra in Ucraina, come mai prima d'ora, ha dimostrato l'unità dell'Ue nella difesa dei suoi valori ... perché la Meloni in politica estera segue la Nato, in politica economica segue. La cosa in cui veramente Meloni si distingue è la sua battaglia contro i diritti'.

