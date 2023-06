Mario Draghi al Mit di Boston | «L’Ucraina deve vincere la guerra ed entrare in Ue e Nato»

Una vittoria della Russia o un "pareggio confuso" nella guerra in Ucraina sarebbe fatale per l'Unione Europea. Lo ha detto l'ex premier italianoin un discorso al Mit di Boston dove ha ricevuto il premio Miriam Pozen. Per"la guerra in Ucraina, come mai prima d'ora, ha dimostrato l'unità dell'Ue nella difesa dei suoi valori ...... perché la Meloni in politica estera segue la Nato, in politica economica segue. La cosa in cui veramente Meloni si distingue è la sua battaglia contro i diritti'.2 Estratto dell'articolo di Camilla Conti per 'La Verità'è riapparso nei giorni scorsi in gran forma seduto in prima fila alle considerazioni finali del governatore (uscente)...

"La brutale invasione russa dell'Ucraina non era un atto di follia imprevedibile" ma "un passo premeditato" di Vladimir Putin e "un colpo intenzionale per l'Ue. I valori esistenziali dell'Unione europ ...L'ex premier: "La guerra è un passo premeditato di Putin", "Occorre organizzare un sistema di difesa europeo complementare alla Nato", "Kiev entri nella Nato".